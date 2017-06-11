Vida sonunda geliyor!..
Beşiktaş stoper transferinde hareketli günler yaşıyor. Marcelo'nun Lyon'a gitmesi ve Vida'nın Kartal olması an meselesi...
Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Marcelo'yu ısrarla isteyen Lyon'un 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında Brezilyalı stoperin transferini bitirmesi bekleniyor. Yönetim boşluğu Vida ile doldurmakta kararlı. Hırvat futbolcu için kulübü Dinamo Kiev'e 1,5 milyon euro ve Denys Boyko teklif edildi.
Boyko 1.5 yıl önce Dnipro'da 3,3 milyon euro bedelle transfer edilmiş ancak yalnızca üç lig maçında Beşiktaş forması giyebilmişti. Vida'nın kulübü Dinamo Kiev'in ekonomik anlamda dar boğazdan geçmesi, teklifin kabul edilme ihtimalini yükseltiyor.
Beşiktaş golcüsü Vincent Aboubakar içinde girişimlerine devam ediyor. Kamerunlu futbolcunun 2014 yılında Lorient'ten Porto'ya transferi sırasında iki kulüp arasında uzlaşma sağlanan bir madde, siyah-beyazlıların işini zora soktu.
Buna göre Aboubakar'ın dört sezon içinde satılması durumunda, Lorient kulübü de transferden pay alacak. Beşiktaş yönetimi bu sezon Ligue 2'ye düşen Lorient ile sorunu gidermek için pazarlıklarını sürdürüyor. (beIN Sports)
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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