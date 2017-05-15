Güneş: Emaneti geri alın!
Son iki haftada 5 puan kaybedip, zirveyi maç fazlasıyla Başakşehir’e devreden Kartal’da tek hedef galibiyet. Güneş, ‘Kazanıp liderliği geri alın’ emri verdi.
Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir devam eden liderliğini maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş bu akşam Bursaspor'a konuk olacak. Ligde son 2 haftada 5 puan yitiren siyah-beyazlılar, kazanıp zirveyi tekrar geri almaya çalışacak. Aksi bir sonuçta ikili averajda Başakşehir üstün olduğu için liderlik gidecek. Saat 20.00'de oynanacak kritik maçı Bülent Yıldırım yönetecek.
SON PROVA YAPILDI
Beşiktaş hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman taktik çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlı kafile daha sonra karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girdi.
HATA ŞANSIMIZ KALMADI
Derbide Volkan Demirel'e gösterdiği 'orta parmak' nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca dışında eksiği bulunmayan Kartal'da Şenol Güneş'in oyuncularına, "İki hafta önce zirvede 7 puanlık avantajımız vardı ancak bunu yitirdik. Artık hata şansımız kalmadı. Şampiyon olmak için kalan 4 maçımızı da kazanmalıyız" uyarısında bulunduğu öğrenildi. Futbolcular da 3 puan için söz birliği ettiler.
KARTAL'DA 2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartları bulunan iki futbolcu bu akşam oynamaları ve kart görmeleri halinde haftaya Vodafone Arena'da yapılacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet iki ismi uyardı.
GÜNEŞ'İN 'DALYA' GÜNÜ
Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi sınavına çıkacak. Geçen sezon Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Kartal bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, 44'ünü kazandı. 12 kez berabere kaldı. Sadece 8 yenilgi yaşadı.
SON PROVA YAPILDI
Beşiktaş hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman taktik çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlı kafile daha sonra karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girdi.
HATA ŞANSIMIZ KALMADI
Derbide Volkan Demirel'e gösterdiği 'orta parmak' nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca dışında eksiği bulunmayan Kartal'da Şenol Güneş'in oyuncularına, "İki hafta önce zirvede 7 puanlık avantajımız vardı ancak bunu yitirdik. Artık hata şansımız kalmadı. Şampiyon olmak için kalan 4 maçımızı da kazanmalıyız" uyarısında bulunduğu öğrenildi. Futbolcular da 3 puan için söz birliği ettiler.
KARTAL'DA 2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartları bulunan iki futbolcu bu akşam oynamaları ve kart görmeleri halinde haftaya Vodafone Arena'da yapılacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet iki ismi uyardı.
GÜNEŞ'İN 'DALYA' GÜNÜ
Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi sınavına çıkacak. Geçen sezon Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Kartal bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, 44'ünü kazandı. 12 kez berabere kaldı. Sadece 8 yenilgi yaşadı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Güneş: Emaneti geri alın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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