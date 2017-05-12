Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Yönetici Metin Albayrak, Palmeiras'tan izledikleri Dudu'nun transferi için önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, dün sabah Ümraniye'de yapılan idmanda şampiyonluk yarışı ve yeni transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başakşehir ve F.Bahçe maçlarındaki puan kayıplarının ardından Bursaspor karşılaşmasının öneminin arttığı iddiaları için Albayrak, "Bursaspor Başkanı Ali Ay sevdiğimiz spor adamı, diyaloglarımız iyi. Fair-Play çerçevesinde bir maç olacak. Bursaspor maçına taraftarla gideceğiz, bu güzel bir şey. Sonuçta yaptığımız bir spor, ölüm kalım savaşı değil. Gülerek gidip, gülerek geleceğiz" yorumunu yaptı.
DUDU İYİ BİR OYUNCU
Yönetici Albayrak, Palmeiras'tan izledikleri Dudu'nun transferi için, "Son 1 ayda değil, senenin her haftası maç izliyoruz. 12 kişilik ekibimiz var. Almanya'da 4 kişi, diğerleri Türkiye, Avrupa ve Brezilya'da. İzlenen oyunculardan pozitif olduğumuzu son olarak ben izliyorum. Sonrasında Umut Güner, başkanımız, scoutlar karar veriyoruz ve hocamıza rapor veriyoruz. Dudu iyi bir oyuncu, izlenecek bir durumu yok, Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselmiş. Hayalci transferler yapmayacağız. Ayaklarımız yere basacak. Çalışmalar devam ediyor, bitmiş değil" dedi.
HEPİMİZ ÜZÜLDÜK
Başakşehir maçında 18 dakikada yedikleri 3 golle şok olduklarını, F.Bahçe derbisinde iyi oynadıklarını hatta rakibin pozisyonu bile olmadığını belirten Albayrak şöyle devam etti: "Son saniye hepimizi üzdü ama hayat devam ediyor. 4 maçı kazanacak güçteyiz, kendimize ve takımımıza güveniyoruz. Şampiyonluğa camia olarak yüzde 100 inanıyoruz. Futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor. 7 puan öndeyken de haddimizi biliyorduk ve şımarmamıştık. Sahada daha iyisini yapan Beşiktaş olacak. Şenol Güneş hocamız da pozitif, sabah konuştuk, hiç bir sıkıntımız yok."
BİZİMLE KALMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak, Anderson Talisca'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı hakkında, "Talisca ile görüştüm, kalmak istediğini söyledi. Ancak Talisca'nın durumu için Benfica ile sezon sonunda görüşeceğiz. Ne bizden ne de Benfica'dan henüz bir görüşme talebi olmadı. Sezon sonu duruma bakacağız" yorumunu yaptı. Albayrak, Talisca'nın PFDK'ya sevki ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Açıkçası Talisca'nın sevk edilmesini beklemiyordum. Sonuç itibariyle gözlemci görmüş. Konuşulacak çok şey var." Albayrak'ın bu açıklamasından sonra PFDK, Talisca'nın 1 maç ceza aldığını açıkladı.
ORMAN'LA KAHVALTI KEYFİ
Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak, dün sabah idman öncesi Ümraniye'ye çıkarma yaptı ve siyahbeyazlı oyunculara birlikte kahvaltı yaptı. Futbolcuların yüzlerinin gülmesi ve gerginliği üzerlerinden atmaları yöneticileri keyiflendirirken, Başkan Orman, "Buraya kadar getirdiniz, bundan sonrasını da getireceksiniz. Size güveniyorum. Şampiyon olacağız. Daha kutlama yapacağız arkadaşlar" diyerek oyuncularına Bursa maçı öncesinde moral verdi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 2
Yorum
FenerBahçe Sen aş dostum bunları Miyane. bjkli olduğun aşina.Yedek çıksaydınız maça o zaman.Bu kupayı almak için Fenerbahçeye yenildiniz varmı ötesi...
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB İşte bjk nin zihniyeti bu.Adam orta parmak çıkartmış daha sevk edilmesini beklemiyorduk.Bu da demek oluyorki tff zaten bizden formaliteden 1
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB Tabiki haddinizi bileceksiniz.Neyin havasındasınız.İnş şampuan elinizden kaçarda kutlamalar elinizde patlar.
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