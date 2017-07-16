 Udoh’tan taraftara: Adamsın! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Udoh’tan taraftara: Adamsın!

    Udoh’tan taraftara: Adamsın!
    Utah Jazz'a transfer olan , duygusal bir mesajla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. "Bu benim için oldukça zor olacak" diyen ABD'li pivot, "Size karşı çok büyük sevgim var. Ama artık ileriye bir adım atmamın ve kariyerimi NBA'de devam etmemin zamanı geldi. Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. Sizi seviyorum. ADAMSIN" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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