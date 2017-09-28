Başakşehir'e son dakika şoku

Gruptaki ilk maçında İstanbul'da Ludogoretz'le 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Braga deplasmanında son dakika golüyle yıkıldı.

Portekiz'de oynanan maçta sahadan 2-1 yenik ayrılan temsilcimiz 1 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada tamamladı.

2'de 2 yapan Braga ise 6 puanla 1. sırada yer aldı.





İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

20. dakikada Caicara'nın sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında, Mevlüt Erdinç göğsüyle meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Visca'nın önüne indirdi. Visca'nın yakın mesafeden sağ çaprazdan sert şutunda, top üstten auta gitti.

22. dakikada gelişen Braga atağında, Danilo ceza sahasına girmek isterken savunma topa ayak koydu. Ceza sahası dışına açılan meşin yuvarlağa Ahmed Hassan gelişine yerden sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

26. dakikada Braga öne geçti. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde Emre Belözoğlu'ndan sıyrılan Teixeira, ceza sahasına hareketlenen Ahmed Hassan'a pasını verdi. Epureanu'yu geçen Ahmed Hassan, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanmak için Emre Belözoğlu topun başına geçti. Kaleyi cepheden gören pozisyonda, Emre Belözoğlu'nun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

43. dakikada Danilo'nun ara pasıya Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Carlos, iki rakibinden kurtulduktan sonra sağ çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.





Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

SON DAKİKADA YIKILDIK

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun uzun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç, bekletmeden Edin Visca'ya indirdi. Edin Visca, topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

67. dakikada ceza yayı gerisinden Gökhan İnler'in müthiş şutunu kaleci Matheus Magalhaes çok iyi çıkardı. Mevlüt Erdinç, dönen topa istediği gibi vuruş yapamadı ve top bir kez daha kaleci Matheus Magalhaes'de kaldı.





81. dakikada temsilcimiz Medipol Başakşehir'de son oyuncu değişikliği gerçekleşti. Marcio Mossoro sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. ve yerini Mahmut Tekdemir'e bıraktı.

89. dakikada Braga maçta yeniden öne geçti. Oyuna sonradan giren Fransergio Barbosa, köşe vuruşunda kafa vuruşunu yaparak toğu ağlara gönderdi.

Karşılaşa

- Başakşehir'de Adebayor'un yerine Mevlüt

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emmanuel Adebayor'un yerine forvette Mevlüt Erdinç'e görev verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Mevlüt Erdinç forma giydi.

Mert Günok, Attamah, Tunay Torun, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci ise kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.

- Mossoro eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in Breziyalı oyuncusu Marcio Mossoro, eski takımı Braga'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

2008-2013 yıllarında Portekiz ekibinin formasını giyen Mossoro, 2013-2014'te Suudi Arabistan takımı El Ahli'de oynadıktan sonra turuncu-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

Mossoro, Braga ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını göstermişti.

- Da Costa ilk kez Avrupa Ligi'nde

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Portekiz asıllı oyuncusu Manuel da Costa, UEFA Avrupa Ligi'nde turuncu-lacivertli forma ile ilk kez sahaya çıktı.

Abdullah Avcı, yalnızca Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup oldukları maçta forma verdiği Da Costa'yı, Braga karşısında ilk 11'de sahaya sürdü, Attamah'ı ise yedek kulübesine çekti.



- Braga'da 2 değişiklik



Portekiz ekibinde teknik direktör Abel Ferreira, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda mağlup ettikleri kadroda 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Rosic'in yerine Ferreira, Sousa'nın yerine de Ahmed Hassan'a şans verdi.

Ferreira, Medipol Başakşehir karşısında takımını Lima, Goiano, Ferreira, Silva, Sequeira, Esgaio, Vukcevic, Danilo, Teixeira, Paulinho, Ahmed Hassan ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Braga, 7 haftası geride kalan Portekiz liginde 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Braga, ligde 5. sırada yer alıyor.



- Maça ilgi az



Braga ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi düşük oldu.

30 bin 154 bin seyirci kapasiteli Braga Belediye Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı 10 Türk taraftar da Türk bayrağı açarak tribünden takip etti.



Stat: Braga Belediye

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Braga: Lima, Goiano, Ferreira, Silva, Sequeira (Dk. 20 Xadas), Esgaio, Vukcevic, Danilo, Teixeira, Paulinho, Ahmed Hassan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 26 Ahmed Hassan (Braga), Dk. 28 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano, Dk. 27 Silva (Braga), Dk. 32 Da Costa (Medipol Başakşehir)