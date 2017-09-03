Douglas Alanyaspor’a

Savunma zaaflarıyla sezonun öne çıkan takımlarından olan Alanyaspor, gözünü Trabzonspor'un eski yıldızına dikti. Güney ekibi, 2015-16'da bordo- mavililerde oynayan Douglas için harekete geçti. Alanyasporlu idarecilerin Sporting Lizbon ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper için tüm şartları zorladığı iddia edildi.