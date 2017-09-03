 Douglas Alanyaspor’a – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Douglas Alanyaspor’a

    Douglas Alanyaspor’a
    Savunma zaaflarıyla sezonun öne çıkan takımlarından olan Alanyaspor, gözünü Trabzonspor'un eski yıldızına dikti. Güney ekibi, 2015-16'da bordo- mavililerde oynayan Douglas için harekete geçti. Alanyasporlu idarecilerin Sporting Lizbon ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper için tüm şartları zorladığı iddia edildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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