Alex: Hagi benden iyiydi
F.Bahçe'nin eski yıldızı Alex De Souza derbi öncesi açıklamalar yaptı. Alex, sürekli kıyaslandığı Galatasaray'ın eski 10 numarası Hagi hakkında, "Benden daha iyiydi" yorumunu yaptı. Brezilyalı efsane, ayrıca, F.Bahçe'den ayrılış sürecinde Aziz Yıldırım'la arasında hiçbir sorun olmadığını belirtip "Benim sorunum Aykut Kocaman'laydı" ifadesini kullandı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
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Toplam 18
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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