 Alex: Hagi benden iyiydi – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Alex: Hagi benden iyiydi

    Alex: Hagi benden iyiydi
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Alex De Souza derbi öncesi açıklamalar yaptı. Alex, sürekli kıyaslandığı Galatasaray'ın eski 10 numarası Hagi hakkında, "Benden daha iyiydi" yorumunu yaptı. Brezilyalı efsane, ayrıca, F.Bahçe'den ayrılış sürecinde Aziz Yıldırım'la arasında hiçbir sorun olmadığını belirtip "Benim sorunum Aykut Kocaman'laydı" ifadesini kullandı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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