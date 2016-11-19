Üstünlüğü ele geçirdi
G.Saray 17 yıldır Kadıköy'de yenemediği F.Bahçe'ye son resmi karşılaşmalarda üstünlük sağlamayı başardı. Ezeli rakibiyle lig ve kupada oynadığı son 9 maçın 4'ünü kazanan Aslan, 3 mağlubiyet aldı. İki karşılaşma berabere sonuçlanırken, F.Bahçe'nin sahasındaki son 7 derbinin 4'ünde de eşitlik bozulmadı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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