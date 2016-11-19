 Fener, 37 maçtır Kadıköy’de derbi maç kaybetmiyor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fener, 37 maçtır ’de derbi maç kaybetmiyor

    Fener, 37 maçtır Kadıköy’de derbi maç kaybetmiyor
    , Süper Lig'de 'de ezeli rakipleri , ve 'a 37 maçtır yenilmiyor (22 galibiyet, 15 beraberlik).

    İki dev arasında oynanan son 9 derbi mücadelesinde sadece 11 kez fileler sarsıldı (Galatasaray, Fenerbahçe 5).

    , kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı mağlubiyet almadı.

    Lig tarihi boyunca Kadıköy'de (1982- 83 sezonundan beri) G.Saray adına galibiyet gören 5 teknik adam oldu: Ivic, Derwall, Denizli, Feldkamp, Terim.

    , Fenerbahçe forması altında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplamda 10 gol attı.

    Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 3 resmi karşılaşmada 52 şut çekti, sadece 1 gol attı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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