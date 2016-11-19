Fener, 37 maçtır Kadıköy’de derbi maç kaybetmiyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a 37 maçtır yenilmiyor (22 galibiyet, 15 beraberlik).
İki dev arasında oynanan son 9 derbi mücadelesinde sadece 11 kez fileler sarsıldı (Galatasaray, Fenerbahçe 5).
Volkan Demirel, kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı mağlubiyet almadı.
Lig tarihi boyunca Kadıköy'de (1982- 83 sezonundan beri) G.Saray adına galibiyet gören 5 teknik adam oldu: Ivic, Derwall, Denizli, Feldkamp, Terim.
Moussa Sow, Fenerbahçe forması altında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplamda 10 gol attı.
Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 3 resmi karşılaşmada 52 şut çekti, sadece 1 gol attı.
İki dev arasında oynanan son 9 derbi mücadelesinde sadece 11 kez fileler sarsıldı (Galatasaray, Fenerbahçe 5).
Volkan Demirel, kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı mağlubiyet almadı.
Lig tarihi boyunca Kadıköy'de (1982- 83 sezonundan beri) G.Saray adına galibiyet gören 5 teknik adam oldu: Ivic, Derwall, Denizli, Feldkamp, Terim.
Moussa Sow, Fenerbahçe forması altında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplamda 10 gol attı.
Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 3 resmi karşılaşmada 52 şut çekti, sadece 1 gol attı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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