Korkusuz
Feyenoord karşılaşmasında burnu kırılıp Osmanlı maçında maskeyle sahaya çıkan Slovak oyuncu, sonrasında ameliyat olmuştu. Ancak bu da Skrtel’i durduramadı; İskoçya’ya karşı cansiperane savaştı, kahraman ilan edildi
Fenerbahçeli Martin Skrtel, ne kadar korkusuz olduğunu bir kez daha ispatladı. Dev cüssesiyle rakip forvetler için caydırıcı güç olan 31 yaşındaki defans oyuncusu, Slovakya'nın geçen salı günü İskoçya'yla oynadığı ettiği Dünya Kupası grup eleme maçında ameliyatlı burnuyla 90 dakika mücadele etti. Slovakya maçı 3-0 kazanırken, sahaya kaptan olarak Skrtel "kahraman" ilan edildi. Maskeyle oynayan sarı-lacivertli futbolcu için Slovak basınında "cesur yürek" ve "demir adam" gibi benzetmeler yapıldı. 29 Eylül'de oynanan Feyenoord maçında burnu kırılan, 3 gün sonra ligde Osmanlıspor'a karşı maskeyle mücadele eden Skrtel, 1 gün sonra ise ameliyat olmuştu.
'İSTERSEN OYNAMA' DEDİLER, DİNLEMEDİ
Slovakya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jan Kozak, oynamasa bile İskoçya maçı öncesi kaptanlarını yanında istemiş, o da kampa katılmıştı. Skrtel, "İstersen oynama, sağlığın daha önemli" uyarılarına rağmen İskoçya'ya karşı görev aldı, 90 dakika oynayıp görevini kusursuz bir şekilde yaptı.
ÜLKEYE HİZMET BİR GÖREVDİR
Martin Skrtel, Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Ülkeme hizmet etmek benim için en büyük onurdur; bunun ötesinde kutsal bir görevdir. Kırık burun oynamama engel değildi. Kahraman olduğum söylenemez, normali buydu" dedi.
'İSTERSEN OYNAMA' DEDİLER, DİNLEMEDİ
Slovakya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jan Kozak, oynamasa bile İskoçya maçı öncesi kaptanlarını yanında istemiş, o da kampa katılmıştı. Skrtel, "İstersen oynama, sağlığın daha önemli" uyarılarına rağmen İskoçya'ya karşı görev aldı, 90 dakika oynayıp görevini kusursuz bir şekilde yaptı.
ÜLKEYE HİZMET BİR GÖREVDİR
Martin Skrtel, Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Ülkeme hizmet etmek benim için en büyük onurdur; bunun ötesinde kutsal bir görevdir. Kırık burun oynamama engel değildi. Kahraman olduğum söylenemez, normali buydu" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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