İnler’e sevgi seli
Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Gökhan İnler, dün akşam 4 sene forma giydiği eski takımına karşı son 20 dakika mücadele etti. İtalyan taraftarlar maç öncesi Gökhan'ı alkışlarken, tecrübeli oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi. Gökhan, maç sonunda arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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