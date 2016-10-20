 İnler’e sevgi seli – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    İnler’e sevgi seli

    İnler’e sevgi seli
    'ın sezon başında transfer ettiği Gökhan İnler, dün akşam 4 sene forma giydiği eski takımına karşı son 20 dakika mücadele etti. İtalyan taraftarlar maç öncesi Gökhan'ı alkışlarken, tecrübeli oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi. Gökhan, maç sonunda arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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