Heyecan başlıyor
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonu bugün oynanacak 5 maçla start alacak. Ligin ilk hava atışı D.İ.Büyükçekmece-Trabzonspor MP arasında yapılacak
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016- 2017 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde bugün 5, yarın da 3 müsabaka yapılacak. Normal sezonda ilk yarı 23 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 28 Ocak'ta başlayıp, 15 Mayıs 2017'de tamamlanacak. Demir İnşaat Büyükçekmece- Trabzonspor MP maçı ile başlayacak yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:
BUGÜN: 15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor MP (Lig TV 3) (Gazanfer Bilge), 16.00 TED Kolejliler-Beşiktaş SJ (NTV Spor) (Ankara), 18.00 Pınar Karşıyaka- Banvit (Lig TV 3) (Atatürk Karşıyaka), 18.00 Yeşil Giresun-G.Antep (19 Eylül), 19.00 D. Doğuş-TOFAŞ (NTV Spor) (Volkswagen Arena) YARIN: 15.00 Muratbey Uşak- Fenerbahçe (Lig TV 3) (Uşak Üni.), 17.00 Galatasaray Odeabank-Balıkesir (NTV Spor) (Abdi İpekçi), 19.00 İstanbul BB-Anadolu Efes (Lig TV 3) (Cebeci).
8'İ TÜRK, 8'İ YABANCI
Yeni sezonda 8'er yabancı ve Türk antrenör görev yapacak. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımlardan sadece G.Saray Odeabank Ergin Ataman ile devam ederken; F.Bahçe, A. Efes ve Darüşşafaka yabancı hocalarla mücadele edecek. Ligde iki Sırp, birer Rus, Yunan, Bosnalı, ABD'li, Hırvat ve Sloven antrenör yer alıyor.
119 YENİ TRANSFER YAPILDI
Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki 16 takım bu transfer döneminde kadrolarına toplam 119 oyuncu kattı. En fazla transferi 13 oyuncu ile Banvit yaparken, en az transfer yapan ekip ise 2 oyuncuyla son şampiyon Fenerbahçe oldu. G.Saray 10, Beşiktaş 11, Trabzonspor MP 9, Anadolu Efes 5, Pınar Karşıyaka da 7 takviye yaptı.
ATAMAN İLK VE TEK
LİGDE görev yapacak 3 antrenör STBL'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek hoca olan G.Saraylı Ergin Ataman, 3 şampiyonluk gördü. Obradovic 2013-14 ve 2015-16'da F.Bahçe'de, Beşiktaş'ı çalıştıran Ufuk Sarıca da 2014-15'te Karşıyaka ile bir şampiyonluk gördü.
LİGDEN NOTLAR
1966-1967 sezonu ile başlayan ligde ilk şampiyon Altınordu oldu.
- Basketbol Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan ekip ise 13 şampiyonluk ile Anadolu Efes takımı.
- Efes, 2009 finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ettiği sezondan beri şampiyon olamıyor.
- Tofaş ile birlikte lige yeni yükselen Best Balıkesir STBL'nin 57. farklı ekibi oldu.
- Futboldaki 3 büyük kulübün basketboldaki şampiyonluk sayıları şöyle: Fenerbahçe 7, Galatasaray 5, Beşiktaş 2.
BUGÜN: 15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor MP (Lig TV 3) (Gazanfer Bilge), 16.00 TED Kolejliler-Beşiktaş SJ (NTV Spor) (Ankara), 18.00 Pınar Karşıyaka- Banvit (Lig TV 3) (Atatürk Karşıyaka), 18.00 Yeşil Giresun-G.Antep (19 Eylül), 19.00 D. Doğuş-TOFAŞ (NTV Spor) (Volkswagen Arena) YARIN: 15.00 Muratbey Uşak- Fenerbahçe (Lig TV 3) (Uşak Üni.), 17.00 Galatasaray Odeabank-Balıkesir (NTV Spor) (Abdi İpekçi), 19.00 İstanbul BB-Anadolu Efes (Lig TV 3) (Cebeci).
8'İ TÜRK, 8'İ YABANCI
Yeni sezonda 8'er yabancı ve Türk antrenör görev yapacak. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımlardan sadece G.Saray Odeabank Ergin Ataman ile devam ederken; F.Bahçe, A. Efes ve Darüşşafaka yabancı hocalarla mücadele edecek. Ligde iki Sırp, birer Rus, Yunan, Bosnalı, ABD'li, Hırvat ve Sloven antrenör yer alıyor.
119 YENİ TRANSFER YAPILDI
Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki 16 takım bu transfer döneminde kadrolarına toplam 119 oyuncu kattı. En fazla transferi 13 oyuncu ile Banvit yaparken, en az transfer yapan ekip ise 2 oyuncuyla son şampiyon Fenerbahçe oldu. G.Saray 10, Beşiktaş 11, Trabzonspor MP 9, Anadolu Efes 5, Pınar Karşıyaka da 7 takviye yaptı.
ATAMAN İLK VE TEK
LİGDE görev yapacak 3 antrenör STBL'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek hoca olan G.Saraylı Ergin Ataman, 3 şampiyonluk gördü. Obradovic 2013-14 ve 2015-16'da F.Bahçe'de, Beşiktaş'ı çalıştıran Ufuk Sarıca da 2014-15'te Karşıyaka ile bir şampiyonluk gördü.
LİGDEN NOTLAR
1966-1967 sezonu ile başlayan ligde ilk şampiyon Altınordu oldu.
- Basketbol Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan ekip ise 13 şampiyonluk ile Anadolu Efes takımı.
- Efes, 2009 finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ettiği sezondan beri şampiyon olamıyor.
- Tofaş ile birlikte lige yeni yükselen Best Balıkesir STBL'nin 57. farklı ekibi oldu.
- Futboldaki 3 büyük kulübün basketboldaki şampiyonluk sayıları şöyle: Fenerbahçe 7, Galatasaray 5, Beşiktaş 2.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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