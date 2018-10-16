Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!
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    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!

    Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

    Adana Demirspor-Dersim 62 Spor

    Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor

    Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.

    Bugsaş Spor-Trabzonspor

    Antalyaspor-Yomraspor

    MKE Ankaragücü-Erbaaspor

    Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor

    Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

    Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor

    Kayserispor-Pazarspor

    Balıkesirspor-Pendikspor

    Batman Petrolspor-Kasımpaşa

    Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor

    Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

    Şile Yıldızspor-Boluspor

    Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü

    Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.

    Bursaspor-1461 Trabzon

    Hatayspor-Fetihespor

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü

    Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.

    Sarıyer-Çaykur Rizespor

    Gümüşhanespor-Giresunspor

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor

    Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor

    Sivasspor Belediyespor-Denizlispor

    Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor?

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    16 Ekim 2018, Salı
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