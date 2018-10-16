Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor
Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor
Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.
Bugsaş Spor-Trabzonspor
Antalyaspor-Yomraspor
MKE Ankaragücü-Erbaaspor
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Pazarspor
Balıkesirspor-Pendikspor
Batman Petrolspor-Kasımpaşa
Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Şile Yıldızspor-Boluspor
Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.
Bursaspor-1461 Trabzon
Hatayspor-Fetihespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Gümüşhanespor-Giresunspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor
Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor
Sivasspor Belediyespor-Denizlispor
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor?
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