Zeki Yavru: Küme düşme kaldırılmamalı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen başarılı futbolcu Zeki Yavru, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, hocası Bülent Uygun'un "Bu sezona özel küme düşme kaldırılmalı" açıklamasına katılmadığını ve formatın aynı şekilde devam edeceğini düşündüğünü söyledi.
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