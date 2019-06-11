Yusuf Yazıcı'dan inanılmaz füze
İzlanda - Türkiye maçının 73. dakikasında Yusuf Yazıcı uzaktan kaleye müthiş bir şut çıkardı. İzlandalı kaleci şutu güçlükle kornere çeldi.
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