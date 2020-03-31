Yusuf Şimşek: Ben olsam play-off'u kabul etmem
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, A Spor'da Son Sayfa programında canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.
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