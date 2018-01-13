Volkan yere serdi!
Antalya Belek'te yaptığı devre arası hazırlık kampında Fenerbahçe, Arnavut ekibi Kukesi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 berabere sona erdi. Sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı! Rakibin sert itirazlarına sinirlenen Volkan Demirel, rakibini itince Arnavut oyuncu yerde kaldı. İşte o anlar
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