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Volkan Demir: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin durumu ne olacak? Yeni teknik direktör konusunda son gelişmeler neler? Sözleşmesi bitecek isimlerle nasıl bir yol izlenecek? A Spor muhabiri Volkan Demir, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Demir, "1 Haziran itibarıyla Hasan Ali'ye veya menajerine Fenerbahçe Yönetimi sözleşme uzatılıp uzatılmayacağına dair bir bilgilendirme yapmıyorsa, bunun anlamı Fenerbahçe'den ayrılıyorsun demektir" dedi. Isla'nın da gideceğini sözlerine ekleyen Demir; Tolga Ciğerci'nin kalacağını, Mehmet Ekici'nin durumunun belirsiz olduğunu söylerken yeni teknik direktör konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

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01 Haziran 2020 , Pazartesi
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