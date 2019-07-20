Vitor Hugo çıkmaza girdi
Beşiktaş'ın bir süredir renklerine katmak için çaba sarfettiği Vitor Hugo'nun transferi, Palmeiras kulübünün devreye girmesinin ardından çıkmaza girdi.
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