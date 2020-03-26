Ümit Karan: Fenerbahçe'ye en iyi oynadığımız maçta 6-0 yenildik
A Spor'da yayınlanan Maksimum Spor'a konuk olan Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karan, 2002-2003 sezonunda Kadıköy'de 6-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı için "Fenerbahçe'ye en iyi oynadığımız maçta 6-0 yenildik." dedi.
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