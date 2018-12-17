Uğur Karakullukçu Benfica ve Zenit'i değerlendirdi
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Uğur Karakullukçu Benfica ve Zenit'i değerlendirdi

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini değerlendirdi. Karakullukçu, Benfica ve Zenit'in takımlarımızdan 1 adım önde olduğunu söyledi.

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17 Aralık 2018, Pazartesi
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