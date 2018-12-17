Uğur Karakullukçu Benfica ve Zenit'i değerlendirdi
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini değerlendirdi. Karakullukçu, Benfica ve Zenit'in takımlarımızdan 1 adım önde olduğunu söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Lucescu'nun sürprizi Mert Müldür kimdir?
- Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı
- UEFA Yılın 11'i adaylarını açıkladı!
- Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları
- Spor dünyasının unutulmaz gafları
- Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
- Bu hafta sonu mutlaka takip etmeniz gereken 12 maç!
- Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)