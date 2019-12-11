Turgay Demir: Bu limitler kulüpleri daha zor durumda bırakır

"BU KURAL BÜYÜKLER İÇİN ÇIKTI"

Turgay Demir, 'Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine' ilişkin olarak bu kuralın büyükler için çıktığını savundu.

"FEDERASYON BUNU YAPMAMALIYDI"

'Nihat Özdemir onu çok sevdiğimi bilir. Nihat ağabey bunu yapmamalıydı. Bir kişi bile itiraz ediyorsa ki Trabzonspor ediyor, vazgeç ağabey. Adalet terazisinin ayarını bozma lütfen. Bu kulüpler bu limitleri hak etmiyorlar!'

"DOST ACI SÖYLER"

Bir adamın dostuysan doğruyu söyleyeceksin. Nihat ağabey Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş senin bu kıyağını hak etmiyorlar. Bu kıyak da onları iyice batırır. Bırak transfer yapmasınlar! Altyapıya bakalım, gençleri çıkaralım. Sen bu farkı verdin, büyükler bu paranın yarısını göndereceği adamlara kullanacaklar.

"SANA KUMPAS KURUYORLAR!"

Nihat ağabey senin yaptığın bu kıyağın bedelini bu kulüpler ödetir. Sana kumpas kuruyorlar. Eski tavrından geri adım atma, bunu iptal et. Türk futbolunun transfere değil istikrara ihtiyacı var. Kulüplerin de istikrara ihtiyacı var, lütfen vazgeç.