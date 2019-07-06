Trabzonspor'da golcü arayışı
Marcus Berg'in transferini bitirmek isteyen Trabzonspor, İsveçli golcüyle yapılan pazarlıkları sürdürüyor...
Trabzonspor, forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor..? Rodallega'nın ayrılmasının ardından önümüzdeki sezon bu mevkide sorun yaşamak istemeyen bordo-mavililer Marcus Berg transferi için yoğun çaba sarf ediyor...
İlk temasta bordo mavili kulüpten 2 milyon euro ve imza parası talep eden İsveçli santrforun, kulübün ödeyebileceği rakamlara kadar inmesi için pazarlıklar sürüyor...
Scout ekibi tarafından uzun bir süredir takip altında tutulan tecrübeli golcünün özellikle bitiricilik özelliğinin ön plana çıktığı aktarılırken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları transferi noktalamaya çalışıyor... ?
İsveç Milli Takımı ile 49 maça çıkan ve 19 gol atan Berg, lig kariyerinde ise 414 karşılaşmada 227 gol atıp 65 asist yaptı.
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