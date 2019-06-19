Trabzonspor'a Altınordu'dan iki genç isim
Trabzonspor'dan kadroya iki genç takviye! Bordo mavililer, Altınordu forması giyen iki genç isim Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.
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