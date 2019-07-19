Trabzonspor yeni sezonun son formasını tanıttı

Trabzonspor Kulübü, taraftarlar tarafından uzun süredir beklenen ve merak edilen son formayı, resmi sosyal medya hesabından tanıttı.

Paylaşımda "Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi "keşan" motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. Biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz!" ifadelerine yer verildi.

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