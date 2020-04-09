Tilbe Şenyürek: Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım
Galatasaray ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı pivotu Tilbe Şenyürek, A Spor'a yaptığı açıklamada eski takımı Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. İki sezon oynadığı Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Galatasaray'ın yolunu tutan Tilbe, sarı-lacivertli takımda hak ettiği süreleri bulamadığını söyledi.
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