TFF heyetinin UEFA'ya yaptığı sunumdan sonraki ilk görüntüleri
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    TFF heyetinin UEFA'ya yaptığı sunumdan sonraki ilk görüntüleri

    EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yarışan Almanya'nın ardından TFF heyeti saat 14.35'te UEFA'ya sunumunu yaptı. Sunumun ardından heyetin toplantı salonundan çıkarken yüzlerin yüzünün güldüğü dikkat çekerken UEFA heyetinin de sunumu beğendiği öğrenildi.

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    27 Eylül 2018, Perşembe
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