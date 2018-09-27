EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yarışan Almanya'nın ardından TFF heyeti saat 14.35'te UEFA'ya sunumunu yaptı. Sunumun ardından heyetin toplantı salonundan çıkarken yüzlerin yüzünün güldüğü dikkat çekerken UEFA heyetinin de sunumu beğendiği öğrenildi.