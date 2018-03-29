Talisca hakkında şok sözler

A Spor yorumcu Emre Bol, Fulbol Meydanı programında Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve iki hazırlık maçında da forma şansı bulamayan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, Talisca, Brezilya Milli Takımının sadece antrenman formasını giyer" dedi.