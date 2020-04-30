Sumudica'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini başkan Mehmet Büyükekşi açıkladı
Gaziantel FK Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantinada olan Büyükekşi, ülkesine giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ne zaman Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Büyükekşi, "Sumudica ile düzenli olarak görüşüyoruz. Cumartesi öğle vakti inşallah burada olacak kendisi..." ifadelerini kullandı.
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