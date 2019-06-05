Serdar Adalı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Adalı adı siyah beyazlı takımla anılan Mario Gomez için, "Hocamız bir golcü daha isterse gerekeni yaparız" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!
- Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu
- Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...
- Darko Lazovic sürprizi
- Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!
- Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı
- Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı
- Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.