Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki mesaisi erken başlıyor. TFF, konuyla ilgili bilgilendirme yazısını Beşiktaş Kulübü'ne gönderdi.
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