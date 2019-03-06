Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor

Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki mesaisi erken başlıyor. TFF, konuyla ilgili bilgilendirme yazısını Beşiktaş Kulübü'ne gönderdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
06 Mart 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN