Şenol Güneş: "Bunlar Fenerbahçeli..."
Spor Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Siyah-beyazlıları havaalanında karşılamaya gelen bazı Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve Trabzon'u sattın dedi. Bunun üzerine sinirlenerek otobüsten inen Güneş: "Bunlar ne Beşiktaşlı ne de Trabzonsporlu. Burada olay da olabilirdi. Bunlar ya Fenerbahçeli ya da biri parayla gönderdi buraya."
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