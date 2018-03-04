Şenol Güneş: "Bunlar Fenerbahçeli..." – Fotomaç TV
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    Şenol Güneş: "Bunlar Fenerbahçeli..."

    Spor Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Siyah-beyazlıları havaalanında karşılamaya gelen bazı Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve Trabzon'u sattın dedi. Bunun üzerine sinirlenerek otobüsten inen Güneş: "Bunlar ne Beşiktaşlı ne de Trabzonsporlu. Burada olay da olabilirdi. Bunlar ya Fenerbahçeli ya da biri parayla gönderdi buraya."

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    04 Mart 2018, Pazar
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