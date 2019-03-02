"Şenol Güneş bundan sonra Beşiktaş'a çok zarar verir"
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV "Şenol Güneş bundan sonra Beşiktaş'a çok zarar verir"

"Şenol Güneş bundan sonra Beşiktaş'a çok zarar verir"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kalmasından sonra A spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, ''Bundan sonra Şenol Güneş'in çıkacağı her antrenman, her maç Beşiktaş'a çok zarar verir. Bugün Şenol Güneş'i 'VAR' hakemi ve hakem kurtardı.'' dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Mart 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN