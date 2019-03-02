"Şenol Güneş bundan sonra Beşiktaş'a çok zarar verir"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kalmasından sonra A spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, ''Bundan sonra Şenol Güneş'in çıkacağı her antrenman, her maç Beşiktaş'a çok zarar verir. Bugün Şenol Güneş'i 'VAR' hakemi ve hakem kurtardı.'' dedi.