"Şenol Güneş bundan sonra Beşiktaş'a çok zarar verir"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kalmasından sonra A spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, ''Bundan sonra Şenol Güneş'in çıkacağı her antrenman, her maç Beşiktaş'a çok zarar verir. Bugün Şenol Güneş'i 'VAR' hakemi ve hakem kurtardı.'' dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!
- Beşiktaş'ın büyük kabusu! Fenerbahçe...
- Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı
- Beşiktaş'tan müthiş plan! Şenol Güneş'in yerine 2 isim...
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri!
- UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık! Gelecek sezon...
- Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...
- Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı