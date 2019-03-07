Şenol Güneş: "Benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basınn toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cumhurbaşkanımız, bana diyor ki: Bir vizyon çizdin, diyor. Hayırlı olsun diyor. Benim için mi diyor? Ülke için diyor. Ben böyle heyecanlıyken... Sattı diyorsun yahu! Sattı! Ben neyi satmışım, taraftarı, takımı satmışım. Bak bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı? Bak son 4 yıla... Özünü söyleyeyim. Hayalim var. Hayallerim var. Yaşım itibari ile bunun bitmesini bekleyenler var. Ben hırsıyla yaşayan biriyim. Gizlemeye çalışıyorum. Hırsınız aklınızın önüne geçtiğinde zarar verirsiniz buna da dikkat etmeye çalışıyorum. Milli Takım başka bir olgu. Kendi ülkenin takımına hizmet için çağırılıyorsun. Bunu anlamamız lazım. Ben Beşiktaş'ın zarar görmesini istemem. Şimdi gitmem mi, kalmam mı Beşiktaş'a zarar verir? Başkanla konuşuyoruz. Bunun cevabını verebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.
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