Şehitlerimizin adını anons ederken gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig’in 24. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı. Karşılaşma öncesi stadyumda, şehit olan askerlerimizin isimleri tek tek anons edildi ve taraftarlar hep bir ağızdan "Burada" diye haykırdı. İsimleri anons eden stat spikeri de gözyaşlarına hakim olamadı.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimiz Süper Lig 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçında unutulmadı. Maç öncesi askerlerimizin isimleri statta tek tek anons edildi ve duygu dolu anlar yaşandı. Stat spikerinin anons sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.
Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu. Tribünleri bayraklarla donatan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Stadın kuzey, güney ve maraton tribünlerinde dev Türk bayrakları açıldı.
STATTA DUYGU DOLU ANLAR
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı.
Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi. Maraton tribünde açılan "Nalçacılılar şehidini defnetmeye gitti" pankartı dikkati çekti.
Öte yandan, her iki takım oyuncuları siyah zemin üzerine, "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.
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