Ronaldinho derbi için skor verdi!
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak dev derbiyi yorumladı ve maç skoru tahmininde bulundu.
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