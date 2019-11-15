Robinho'nun antrenman şovu
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Brezilyalı yıldız Robinho, antrenmana damga vurdu. Tecrübeli oyuncu antrenmanda yaptığı dans gösterisiyle takım arkadaşlarına keyifli anlar yaşattı.
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