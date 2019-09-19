Rıza Kayaalp: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim
Dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kayaalp, en büyük hayalinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.
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