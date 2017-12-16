 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Erdoğan yorumu – Fotomaç TV
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    Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Erdoğan yorumu

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    Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk'te katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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