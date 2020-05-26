Ricardo Friedrich: Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum
Süper Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen başarılı kaleci Ricardo Friedrich, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Brezilyalı file bekçisi, Türk halkını çok sevdiği için Türkçe öğrenmek istediğini sözlerine ekledi.
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