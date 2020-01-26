Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Göztepe - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Beşiktaş sezon başından beri hakemler konusunda en mağdur olan takımların başında geliyor. Fenerbahçe maçı özellikle. O maçı Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı ama verilmeyen 3 penaltısı var Beşiktaş'ın." ifadelerini kullandı.
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