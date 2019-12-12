PSG - Galatasaray maçının hikayesi! | 11/12/2019
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain karşılaştı. Grubu lider bitirmeyi garantileyen PSG karşısında, Galatasaray istediği performansı sergileyemedi ve sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu son sırada tamamladı. İşte maçın hikayesi...
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