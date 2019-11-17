Portekiz'den asker selamı paylaşımı! UEFA ne yapacak?
Portekiz'in, Euro 2020 elemelerinde sahasında Litvanya'yı 6-0 yendiği maç devam ederken; Portekiz Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım olay oldu! Portekiz Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından, Litvanya üçüncü golü atan Pizzi'nin 'asker selamı' verdiği bir fotoğrafı paylaşıldı. Şimdi, Türk Milli Futbol Takımı'nın asker selamı vermesine soruşturma başlatan UEFA'nın bu paylaşım hakkında nasıl bir adım atacağı merak konusu.
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