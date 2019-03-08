Ozan Tufan'dan dikkat çeken paylaşım! İZLE...

Sarı lacivertli ekipte silik bir görüntü çizen ve idmanlarda istenilen özveriyi gösteremeyen Ozan Tufan'a Sergen Yalçın dokunuşu iyi geldi. Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralık olarak giden genç orta saha oyuncusu performansıyla şaşırtıyor... Genç oyuncunun son idmandan paylaşımı da dikkat çekti. İşte o anlar...