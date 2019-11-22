“Okan Buruk yaralı Aslan’ı avladı”

Demir, performansını eleştirdiği Mariano'yu ara transfer döneminde takımdan gönderilecek ilk isim olarak işaret ederken maçı 'Okan Buruk, yaralı Aslan'ı evinde avladı, şeklinde özetledi. Ağgündüz ise Başakşehir'den İrfan Can'ı maçta fark yaratan futbolcu olarak tanımlarken forvetsiz Galatasaray'ın Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının oldukça zor geçeceğine dikkat çekti.