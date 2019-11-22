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“Okan Buruk yaralı Aslan’ı avladı”

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek Sarı Kırmızılılar’ın 41 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. fotomac.com.tr editörlerinden Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşmayı takip etti ve maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Demir, performansını eleştirdiği Mariano'yu ara transfer döneminde takımdan gönderilecek ilk isim olarak işaret ederken maçı 'Okan Buruk, yaralı Aslan'ı evinde avladı, şeklinde özetledi. Ağgündüz ise Başakşehir'den İrfan Can'ı maçta fark yaratan futbolcu olarak tanımlarken forvetsiz Galatasaray'ın Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının oldukça zor geçeceğine dikkat çekti.

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22 Kasım 2019 , Cuma
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