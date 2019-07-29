Nagatomo'dan Devler Ligi mesajı
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Yuto Nagatomo, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belitti. Süper Ligde ise yine şampiyon olmak için oynayacaklarını belirtti.
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