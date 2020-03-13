Mustafa Denizli: Maçlar seyircisiz oynanacaksa hiç oynanmasın
Teknik direktör Mustada Denizli, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programına konuk oldu. Koronavirüs nedeniye alınan kararlar hakkında konuşan Denizli, "Maçlar Seyircisiz oynanacaksa hiç oynanmasın. Futbol televizyonda izlerken bile onlarla güzel. Zevk vermiyor seyircisiz." ifadelerini kullandı.
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