Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin kadrosunu beğeniyorum
Teknik direktör Mustafa Denizli, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Denizli, "Fenerbahçe'nin kadrosunu beğeniyorum." ifadelerini kullandı.
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