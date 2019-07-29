"Mustafa Cengiz Falcao ile görüşüyor"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferine dair yaptığı açıklamaların ardından taraftarların paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Bu videoya "Mustafa Cengiz Falcao ile görüşüyor..." notu düşüldü.
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