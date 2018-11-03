Maçtan sonra Fatih Terim ve Ali Koç... İşte o anlar!
Olaylı geçen maçtan sonra Ali Koç, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim buluştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Flaş yorum! "O futbolcu G.Saray'da oynayamaz!"
- Futbol dünyası yasta... Koray Şener paylaşımları...
- Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!
- Sosyal medyanın derbi tepkileri!
- Derbide saha karıştı! İşte o anlar
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- Galatasaray'da yıldız isim derbide yok!
- Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 5 müjdeli haber!